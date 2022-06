NBA: Zion Williamson ha vuelto a asegurar que se quiere quedar en los New Orleans Pelicans

En nuevas declaraciones para el portal de los New Orleans Pelicans, Zion Williamson, ala pivot estrella del club, ha vuelto a comentar que es en el equipo de Louisiana donde quiere seguir su carrera en la NBA.

“Yo sí quiero estar aquí, eso no es un secreto, siento que siempre he dicho lo mismo donde sea que he hablado”, dijo Zion durante la celebración de su campamento en el Dryades YMCA.

Williamson, de 21 años, es elegible para firmar una extensión de contrato este verano, que podría ser por 5 años a cambio de 181 millones de dólares, de acuerdo a reportes de ESPN.

Las condiciones

Sin embargo, si bien el vicepresidente de operaciones de baloncesto de los Pelicans, David Griffin, ya dijo que ve sencilla la decisión de otorgarle un contrato por el máximo, es bien sabido que la franquicia aún debe decidir el dinero garantizado a Williamson, debido a que es propenso a lesiones.

La temporada pasada Zion la pasó en blanco, debido a que durante la temporada baja del 2021, se sometió a una operación para reparar una fractura en el quinto metatarsiano en uno de sus pies, y tras algunas recaídas, le tomó mucho más tiempo del esperado para sanar.

Ahora, totalmente recuperado, Williamson espera llegar sano para el comienzo de la temporada 2022/2023, y volver al nivel que lo llevó a su primera selección al Juego de Estrellas en su segundo año, cuando promedió 27 puntos, 7.2 rebotes, 3.6 asistencias, 61.1 por ciento de acierto en tiros de campo en 61 partidos.