NBA: Zion Williamson progresa favorablemente, pero sigue sin fecha de regreso

Dos meses después de que se anunciaran que el ala/pivot de los New Orleans Pelicans, Zion Williamson, sufriera un retroceso en la recuperación de su quinto metatarsiano de su pie derecho que fue operado, el club ha reportado mejoría.

Williamson, que estaría disputando su tercera temporada en la NBA, de acuerdo a Shams Charania de The Athletic, ha mostrando un buen avance en en la curación de los huesos, y aunque sigue fuera indefinidamente, pronto volverá a las prácticas de forma gradual, así como a entrenamientos con peso y actividades de baloncesto.

Zion se operó durante el verano pasado, y los primeros reportes dijeron que estaría listo para la temporada 2021/2022, lo cual no fue así. Meses después de iniciada la campaña y con Williamson lejos de volver, se indicó del retroceso en su recuperación, e incluso se habló de una posible segunda operación, que parece no llegará.

Futuro incierto

Hace algunos días, JJ Redick, escolta retirado, que coincidió un tiempo con Williamson en los Pelicans, y hoy es analista para ESPN, criticó el comportamiento de Zion y su falta de compromiso con el equipo y sus compañeros, al darse a conocer que no se había manifestado ni con un mensaje de texto con su nuevo compañero de equipo, CJ McCollum.

Redick también catalogó a Williamson como un jugador distante, que no se involucraba demasiado con sus compañeros, y fue aquí cuando comenzaron a surgir que el joven talento no estaba contento en New Orleans, ya que su deseo era ser elegido por los New York Knicks.

La campaña pasada, Zio Williamson brilló a un nivel descomunal, y fue elegido por primera vez All Star, con solamente 20 años, al promediar 27 puntos, 7.2 rebotes, 3.7 asistencias, en 61 partidos jugados.