NBA presenta el calendario para el reinicio de la temporada

Estados Unidos.- Fue el 11 de marzo cuando la temporada de la NBA fue suspendida debido al primer caso positivo de Covid-19 en la liga, siendo este el francés Rudy Gobert del Jazz de Utah, y hoy, mas de tres meses después, por fin se ha dado a conocer el calendario para la reanudacíón la campaña.

Los partidos volverán el 30 de julio en el complejo 'ESPN Wide World of Sports' ubicado en el Walt Disney World Resort, en Bay Lake, Florida, contando con 22 equipos que pelearán por el título, los ocho mejores equipos de cada Conferencia y los seis que se encuentren a una distancia no mayor de seis encuentros de la octava plaza (última que da acceso a playoffs) en cada conferencia.

Es importante recordar que todos los equipos disputarán ocho encuentros, de posicionamiento de cara a la fase final. Al término de esos ocho encuentros, los siete mejores balances en cada Conferencia llegan automáticamente a los playoffs, y se irán eliminando como es costumbre hasta la final de finales.

The NBA Comeback begins on Thursday, July 30th at the ESPN Wide World of Sports Complex in Florida. Learn more about the competitive format. #WholeNewGame



FOLLOW THREAD ⤵️ pic.twitter.com/YaGbctnQdE — NBA (@NBA) June 26, 2020



Son 13 clubes de la Conferencia Oeste y 9 de la Este, los afortunados que representarán al Oeste son Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Denver Nuggets, Utah Jazz, Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies, Portland Trail Blazers, New Orleans Pelicans, Sacramento Kings, San Antonio Spurs y Phoenix Suns.

Mientras que los participantes del Este son Milwaukee Bucks, Toronto Raptors, Boston Celtics, Miami Heat, Indiana Pacers, Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets, Orlando Magic y Washington Wizards. La campaña reanudará con el duelo de Utah Jazz ante los New Orleans Pelicans.

Otros encuentros destacados son Boston Celtics contra Milwaukee Bucks el viernes 31 de julio; Los Angeles Lakers contra Toronto Raptors el 1 de agosto; Boston Celtics ante Toronto Raptors el 7 de agosto; y Toronto Raptors ante Milwaukee Bucks y Denver Nuggets contra Los Angeles Lakers el 10 de agosto.

NBA Playoffs will proceed in a traditional conference-based format with four rounds and best-of-seven series in each round.



The 2020 NBA Finals will end no later than October 13. �� pic.twitter.com/uxir3bothy — NBA (@NBA) June 26, 2020

Calendario completo

Jueves 30 de julio

Utah vs. New Orleans, 6:30 p.m.

L.A. Clippers vs. Lakers, 9 p.m.

Viernes 31 de julio

Orlando vs. Brooklyn, 2:30 p.m.

Memphis vs. Portland, 4 p.m.

Phoenix vs. Washington, 4 p.m.

Boston vs. Milwaukee, 6:30 p.m.

Sacramento vs. San Antonio, 8 p.m.

Houston vs Dallas, 9 p.m.

Sábado 1 de agosto

Miami vs.Denver, 1 p.m.

Utah vs. Oklahoma City, 3:30 p.m.

New Orleans vs.L.A Clippers, 6 p.m.

Filadelfia contra Indianápolis, 7 p.m.

Los Ángeles Lakers contra Toronto, 8:30 p.m.

Domingo 2 de agosto

Washington vs. Brooklyn, 2 p.m.

Portland vs. Boston, 3:30 p.m.

San Antonio vs.Memphis, 4 p.m.

Sacramento vs. Orlando, 6 p.m.

Milwaukee vs. Houston, 8:30 p.m.

Dallas vs. Phoenix, 9 p.m.

Lunes 3 de agosto

Toronto vs. Miami, 1:30 p.m.

Denver vs. Oklahoma City, 4 p.m.

Indianapolis vs Washington, 4 p.m.

Memphis vs. New Orleans, 6:30 p.m.

San Antonio vs. Filadelfia, 8 p.m.

Lakers vs Utah, 9 p.m.

Martes 4 de agosto

Brooklyn vs Milwaukee, 1:30 p.m.

Dallas vs. Sacramento, 2:30 p.m.

Phoenix vs. Clippers, 4 p.m.

Orlando vs Indianapolis, 6 p.m.

Boston vs. Miami, 6:30 p.m.

Houston vs. Portland, 9 p.m.

Miércoles 5 de agosto

Memphis vs. Utah, 2:30 p.m.

Filadelfia vs. Washington, 4 p.m.

Denver vs San Antonio, 4 p.m.

Oklahoma City vs. Lakers, 6:30 p.m.

Toronto vs. Orlando, 8 p.m.

Brooklyn contra Boston, 9 p.m.

Jueves 6 de agosto

New Orleans vs. Sacramento, 1:30 p.m.

Miami vs. Milwaukee, 4 p.m.

Indianapolis vs Phoenix, 4 p.m.

Clippers vs. Dallas, 6:30 p.m.

Portland vs Denver, 8 p.m.

Lakers vs. Houston, 9 p.m.

Viernes 7 de agosto

Utah vs San Antonio, 1 p.m.

Oklahoma City vs. Memphis, 4 p.m.

Sacramento vs. Brooklyn, 5 p.m.

Orlando vs. Filadelfia, 6:30 p.m.

Washington vs. New Orleans, 8 p.m.

Boston vs. Toronto, 9 p.m.

Sábado 8 de agosto

Clippers vs.Portland, 1 p.m.

Utah vs Denver, 3:30 p.m.

Lakers vs. Indianapolis, 6 p.m.

Phoenix vs. Miami, 7:30 p.m.

Milwaukee vs. Dallas, 8:30 p.m.

Domingo 9 de agosto

Washington vs. Oklahoma City, 12:30 p.m.

Memphis vs. Toronto, 2 p.m.

San Antonio vs. New Orleans, 3 p.m.

Orlando vs. Boston, 5 p.m.

Filadelfia vs. Portland, 6:30 p.m.

Houston vs. Sacramento, 8 p.m.

Brooklyn vs. Clippers, 9 p.m.

Lunes 10 de agosto

Oklahoma City vs.Phoenix, 2:30 p.m.

Dallas vs. Utah, 3 p.m.

Toronto vs. Milwaukee, 6:30 p.m.

Indianapolis vs. Miami, 8 p.m.

Denver vs. Lakers, 9 p.m.

Martes 11 de agosto

Brooklyn vs. Orlando, 1 p.m.

Houston vs. San Antonio, 2 p.m.

Phoenix vs. Filadelfia, 4:30 p.m.

Portland vs. Dallas, 5 p.m.

Boston vs. Memphis, 6:30 p.m.

New Orleans vs. Sacramento, 9 p.m.

Milwaukee vs. Washington, 9 p.m.

Miércoles 12 de agosto

Indianapolis vs. Houston, 4 p.m.

Toronto vs. Filadelfia, 6:30 p.m.

Miami vs. Oklahoma City, 8 p.m.

Clippers vs. Denver, 9 p.m.

Jueves 13 de agosto

Washington vs. Boston, TBA

Portland vs. Brooklyn, TBA

Sacramento vs. Lakers, TBA

Milwaukee vs. Memphis, TBA

New Orleans vs. Orlando, TBA

Dallas vs. Phoenix, TBA

San Antonio vs. Utah, TBA

Viernes 14 de agosto

Filadelfia vs. Houston, TBA

Miami vs. Indianapolis, TBA

Oklahoma City vs. Clippers, TBA

Denver vs. Toronto, TBA

