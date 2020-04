NBA reabrirá sus instalaciones

Estados Unidos.- La NBA ha otorgado un persmis especial para que los jugadores de los equipos puedan regresar a las instalaciones de entrenamientos a partir del próximo viernes, siempre y cuando sus localidades no tengan órdenes gubernamentales vigentes de confinamientos por la pandemia.

Cualquier entrenamiento que se realice tendrá un carácter voluntario, y se limitará a sesiones individuales, de acuerdo con una persona cercana a la decisión de la liga, quien habló el sábado con The Associated Press a condición de permanecer en el anonimato, puesto que no se han divulgado las directrices de la NBA.

Las prácticas grupales no se permitirán todavía. Pero a medida que ciertos estados y localidades comenzaron a relajar las restricciones sobre el desplazamiento de la gente, la NBA decidió que era el momento de permitir que los jugadores regresaran a sus canchas de prácticas, aunque fuera en forma limitada.

Es sabido que algunos equipos operan en ciudades donde las restricciones seguirían vigentes, lo que imposibilitaría el regreso a las instalaciones. En estos casos, la NBA informó que trabajará en la búsqueda de “acuerdos alternos”, dijo la persona enterada del asunto.

Es importante recalcar que dicha medida no implica que sea inminente una reanudación de los partidos, sin embargo, el visto bueno para que los equipos vuelvan a las instalaciones representaría un paso significativo.

