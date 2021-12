NCAA: Comité del futbol americano colegial lanza políticas Covid-19 antes de las semifinales

Estados Unidos.- El campeonato de Futbol Americano Colegial de la NCAA vivirá este próximo viernes 31 de diciembre los dos emparrillados de la ronda de semifinales rumbo al campeonato nacional, sin embargo existe preocupación debido al alto índice de contagios que se encuentra en su pico más alto por el rebrote de casos positivos por Covid-19 tras la nueva variante Ómicron.

El Cotton Bowl y el Orange Bowl podrían resultar afectados debido a esta cepa, por lo que el comité de playoffs del futbol americano colegial decidió anunciar severas políticas que tendrán que cumplirse en dado caso que algún equipo no pueda participar en su juego correspondiente, de acuerdo al sitio oficial de la NCAA.

POLÍTICAS COVID-19 PREVIO A LOS TAZONES COLEGIALES



1.- Semifinales de playoffs (Cotton y Orange Bowls), si un equipo no está disponible para jugar la franquicia no disponible perderá el juego y su rival accederá al juego de campeonato nacional.

2.- Semifinales de playoffs (Cotton y Orange Bowls), si ambos equipos no están disponibles para jugar una semifinal, el juego de semifinales sería declarado "no cumplido" y el equipo ganador del otro juego de semifinales sería declarado Campeón Nacional.

3.- Semifinales de playoffs (Cotton y Orange Bowls), si tres equipos no están disponibles para jugar el partido de semifinales en el que dos equipos no pueden jugar, seria declarado "sin participación". En el otro duelo, el equipo que no pueda jugar perderá el cotejo y su oponente será Campeón Nacional.

4.- Final Nacional, si se determina la falta de disposición del equipo que superó la fase de semifinales de la postemporaa el duelo en Indianápolis podrá reprogramarse a más tardar el 14 de enero. Si uno no puede jugar, y el emparrilldo no puede ser reprogramado o se reprograma y es imposible jugar el mismo el equipo sin disponibilidad perderá la final, y su rival será Campeón Nacional. Si ninguno se presenta el título quedará vacante esta temporada.

¿QUIÉNES JUGARÁN LAS SEMIFINALES DE CAMPEONATO?

El Cotton Bowl se disputará entre la Universidad de Alabama (1) vs Cincinnati (4). Mientras que el Orange Bowl tendrá a la Universidad de Michigan (2) vs Georgia (3). Cada juego se disputará el mismo día y los ganadores accederán a la final nacional que está programado para el 10 de enero en el Lucas Oil Stadium de Indianápolis.

