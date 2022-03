NFL: Bruce Arians aseguró que si Brady no hubiera regresado, los 'Bucs' habrían hecho todo por adquirir un mariscal de campo estrella

En declaraciones para el periodista Steve Wyche de la cadena NFL Network, el entrenador en jefe de los Tampa Bay Buccaneers, Bruce Arians, mencionó que en caso de que Tom Brady se hubiera quedado retirado, habrían hecho todo por conseguir un mariscal de campo estrella.

"Comenzamos a descubrir tantas piedras como pudimos. Habríamos dado vuelta cada piedra... Jason hizo sus llamadas. Estábamos en medio de todo eso cuando Tom decidió regresar y gracias a Dios pudimos decir: 'No, gracias, hermano. Estamos fuera de eso", dijo Arians a Wyche.

Brady pasó los primeros 20 años de su carrera en los New England Patriots, donde ganó 6 títulos de Super Bowl, antes de pasar en el 2020 a los Buccaneers.

Mismo éxito

Apenas en su primera campaña, Brady llegó a Tampa Bay a ganar el Super Bowl en contra de los poderosos Kansas City Chiefs de la nueva estrella de la liga, Patrick Mahomes, que buscaban repetir el título del 2020.

"Por la forma en que jugó el año pasado, podría haber sido el mejor año de su historia. No hay abandono: semana 16, playoffs, estaba en llamas. Y no habrá ningún abandono este año. Después de la temporada, dije: 'Tom, ¿cómo te sientes?' Él dijo: "Esto es lo mejor físicamente que me he sentido en años después de una temporada". Así que digo: 'Está bien, mantendremos esa luz encendida, hermano", dijo Arians.

Brady duró poco más de un mes retirado, pero al volver para su temporada 23 en la NFL, dejó en claro que es para ganarlo todo, después de una decepcionante eliminación en tiempo extra con un gol de campo ante Los Ángeles Rams, quienes a la postre quedaron campeones del Super Bowl.