NFL: Chase Claypool de los Steelers, dice estar entre los 3 mejores receptores de los emparrillados

Después de una primera campaña en la NFL con los Pittsburgh Steelers bastante destacada, el segundo año de Chase Claypool no fue tan positivo como esperaba, bajando un poco su producción.

Sin embargo, estando por entrar en el que será su tercer año en los emparrillados, el joven receptor abierto de 23 años tiene la confianza por los cielos, asegurando que será el mejor año de su carrera.

"Voy a decir que, en mi segundo año, fui un mejor jugador que en mi primer año. Las jugadas simplemente no funcionaron, ¿verdad? Algunas de las jugadas no salieron como yo quería. No hice algunas jugadas que necesitaba hacer. Pero como jugador de fútbol americano, entendiendo el juego, sabiendo qué hacer, sabiendo dónde estar, fui mejor. Así que voy a ser mejor este año”, dijo en el I AM ATHLETE podcast.

Potencial de estrella

Chase Claypool maravilló con 873 yardas por recepción, 9 anotaciones y 62 recepciones en su año novato, pero bajando a 860 yardas 2 anotaciones, y 52 recepciones en el segundo, por lo que quiere demostrar su mejor versión en su año 3, luego de haber sido elegido en la segunda ronda por los Steelers en el Draft de 2020 en la posición 49.

"Y tal como dijiste, entender que no soy normal... me siento así cuando estoy en el campo. Sé con certeza que no soy como el resto de los chicos de la NFL. Sé que soy un receptor de los cinco mejores. Sé que soy un receptor de los tres mejores", aseguró Claypool.

Sin embargo, el joven talento de los Steelers tendrá competencia interna, ya que Diontae Johnson, que entrará en su cuarto año, viene de su mejor temporada, superando las mil yardas por recepción por primera vez (mil 161), además de 8 anotaciones y 107 recepciones. Claypool también tendrá pisándole los talones al prometedor George Pickens, elegido en la posición 52 de la segunda ronda del Draft de este año.