NFL: DeAndre Hopkins fue suspendido 6 partidos para la temporada 2022 por el uso de drogas para mejorar el rendimiento

La temporada 2022 de la National Football League (NFL) todavía no inicia, y los Arizona Cardinals ya tienen una baja bastante sensible para las primeras 6 semanas, y no precisamente por lesión.

De acuerdo a lo reportado por Ian Rapoport de NFL Network, DeAndre Hopkins, receptor abierto estrella, fue suspendido para los 6 primeros juegos, tras dar positivo a una sustancia para mejorar el rendimiento.

La información agregó que Hopkins, no recibirá pago alguno durante los partidos que se pierda, y que el receptor retiró su apelación al caso.

“DeAndre Hopkins de los Arizona Cardinals ha sido suspendido sin paga por los primeros seis juegos de la temporada regular de 2022 por violar la política de la NFL sobre sustancias para mejorar el rendimiento. Hopkins es elegible para participar en todas las prácticas y juegos de pretemporada. Se le permitirá regresar a la lista activa de los Cardinals después del sexto juego de temporada regular del equipo”, dijo un portavoz de la NFL en un comunicado oficial.

Vaya manera de empezar

DeAndre Hopkins habría dado positivo a una sustancia prohibida, además un diurético, con el que se pretende diluir o adulterar el resultado de una muestra, algo que horas después, el veterano negó en sus redes sociales, y dijo que hará su propia investigación.

“En mis 10 años de carrera en la NFL, nunca he dado positivo por uso de drogas que ayudan a mejorar el rendimiento. Al darme cuenta de que mi prueba de noviembre resultó con elementos de sustancias prohibidas, quedé confundido y en shock. Estoy muy consciente de lo que pongo en mi cuerpo, y siempre lo he tomado con un enfoque holístico, así que estoy trabajando con mi equipo para investigar cómo esto pudo haber ocurrido. Pero tan precavido como he sido, claramente no lo fui lo suficiente. Por eso, me disculpo con la afición de los Cardinals, mis compañeros, y toda la organización de los Cardinals. Nunca quiero decepcionar a mi equipo. Intentaré llegar al fondo de esto. Tan pronto como tenga más información la compartiré. DeAndre Hopkins”, escribió.

Te recomendamos leer

El jugador de 29 años es un receptor abierto consagrado, y uno de los mejores de la liga, al tener 5 selecciones al Pro Bowl, 2 selecciones al primer equipo All Pro, y tener 6 temporadas arriba de mil yardas por recepción.