NFL: El renacer de Odell Beckham Jr, de ser dejado en libertad por los Browns, a ir al Super Bowl con Rams

La reciente historia del renacimiento del polémico Odell Beckham Jr es digna de ser contada, ya que después de ser cortado por los Cleveland Browns, firmó con Los Ángeles Rams, y hoy, está a poco más de 10 días de disputar su primer Super Bowl en la NFL.

El talentoso receptor abierto, comenzó su carrera en los New York Giants, donde en sus primeras 3 temporadas maravilló con más de 90 recepciones en cada una de ellas, con más de mil 300 yardas. Luego de su éxito inicial, tuvo 2 temporadas más en New York donde no pudo brillar como antes.

En 2019 fue adquirido por los Cleveland Browns, en donde la pasó sin pena ni gloria, tras jugar 23 partidos, en los que apenas pudo sumar 97 recepciones y solamente 7 anotaciones.

Oportunidad de oro en Rams

Odell Beckham Jr, terminó siendo cortado por los Browns, para después firmar por una temporada y 1.25 millones de dólares con Los Ángeles Rams, en donde su carrera ha dado un giro de 180 grados.

En solamente 5 partidos que alcanzó a jugar de temporada regular con los Rams, Beckham Jr consiguió 27 recepciones, 305 yardas, y 5 anotaciones.

En 3 juegos de postemporada, en las victorias de los Rams ante los Arizona Cardinals, Tampa Bay Buccaneers, y San Francisco 49ers, el receptor suma 19 recepciones par 236 yardas, una anotación, e incluso tuvo una espectacular jugada en que hizo de mariscal de campo en la que lanzó un pase de 40 yardas Cam Akers.

En el lugar correcto, dentro de un ambiente más positivo, con un entrenador que supo explotar su potencial, Beckham Jr está de regreso, y es un arma de bastante peligro que a la cual Matthew Stafford, mariscal de campo de los Rams, planea apuntar con frecuencia, haciendo una mancuerna de receptores de lujo junto a Cooper Kupp.