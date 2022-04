NFL: Entrenador de los Titans Mike Vrabel ve imposible el traspasar a AJ Brown

El nombre de AJ Brown se ha estado escuchando desde hace semanas como uno que podría estar implicado en un traspaso en la NFL, ya que existen diversos equipos que han mostrado interés en el destacado receptor abierto de los Tennessee Titans.

En declaraciones emitidas para el programa Rich Eisen Show, el entrenador en jefe de los Titans, Mike Vrabel, dejó claro que él no tiene pensado que su mejor receptor salga del equipo de ninguna forma.

"No mientras yo sea el entrenador en jefe. Amo a AJ profesionalmente, personalmente. He llegado a conocerlo bien como su entrenador y disfruto viéndolo tanto como puedo. Lo vi trabajando más temprano, dije hola. Mientras yo sea el entrenador aquí , me gustaría tener a AJ Brown en mi equipo de fútbol", comentó.

Estrella en ascenso

En sus 2 primeras campañas en la liga registró más de mil yardas por recepción, con 8 anotaciones en la primera y 11 en la segunda, lo que le valió su primera selección al Pro Bowl en el 2020.

Durante el curso anterior, sus números bajaron de las mil yardas por primera vez, quedando en 869, y 5 anotaciones por recepción, sus números más bajos, pero aún así fue el mejor en su posición para el equipo.

Tomando en cuenta las clarísimas declaraciones de Mike Bravel, un traspaso parece que no va a suceder, por lo que al estar Brown en su último año de contrato de novato, una millonaria extensión de contrato lo podría estar esperando.