NFL: ¡Está de vuelta! Tom Brady se arrepintió, anunció que siempre no se retira, y volverá una temporada más con Tampa Bay

Bastaron menos de 2 meses para que Tom Brady se diera cuenta que no estaba listo para dejar el profesionalismo, anunciando que siempre no se retira, y regresará para su temporada número 23 en la National Football League (NFL) con los Tampa Bay Buccaneers.

"En estos últimos dos meses, me he percatado que mi lugar está sobre el campo y no en las gradas. Ese tiempo llegará. Pero no es ahora. Amo a mis compañeros y el apoyo de mi familia. Ellos lo hacen todo posible. Regresaré para mi temporada N° 23 en Tampa. Asuntos inconclusos", escribió Brady en sus redes sociales.