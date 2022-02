NFL: Georgia Frontiere, la histórica ex propietaria de Los Ángeles Rams

Quien diga que el futbol americano y la National Football League (NFL) son solamente para hombres, está muy equivocado, ya que ha habido grandes mujeres inmersas en el mundo de este espectacular deporte desde hace décadas.

Tal es el caso de Georgia Frontiere, quien está considerada como la dueña femenina más importante de la historia, en una liga que ha sido manejada mayoritariamente por el sexo masculino.

Frontiere, fue la propietaria mayoritaria y presidenta de Los Ángeles/ Saint Louis Rams, llegando a estar en el cargo casi 3 décadas, desde 1979 hasta el 2008, año en que falleció a los 80 años.

Destacada gestión

Durante su administración al frente del equipo, los Rams consiguieron 14 apariciones en playoffs, jugaron 25 partidos de postemporada, de los cuales ganaron 13, accedieron al Super Bowl en 3 ocasiones, ganando el único título de su historia en el año 2000.

La también conocida como ‘Madame Ram’, por su entrega y compromiso con la franquicia, fue también una destacada filántropa, creando la Fundación St. Louis Ram, además de haber sido parte de Herbert Hoover Boys and Girls Club, Crohn's y Colitis Foundation of America y la American Foundation for AIDS Research, toda organizaciones benéficas sin fines de lucro.

De la misma manera, hizo millonarias contribuciones a instituciones dedicadas a apoyar a las artes, entre muchas otras organizaciones en pro de la sociedad y la mejora de la misma. Sin duda alguna, una gran mujer, y una auténtica leyenda de los emparrillados y toda una institución de los Rams.