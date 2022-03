NFL: Marcus Mariota se muestra contento de reunirse con el entrenador Arthur Smith

Una de las grandes razones que se dio la firma de Marcus Mariota con los Atlanta Falcons, fue que el mariscal de campo ya conocía al entrenador en jefe Arthur Smith, de su tiempo en los Tennessee Titans en 2019.

Mariota, con 7 años de experiencia en la NFL, firmó por los Falcons por 2 años a cambio de 18.75 millones de dólares, y será el encargado de reemplazar al gran Matt Ryan.

"Bueno, siempre fue honesto. Incluso hasta el punto en que en 2019, cuando las cosas no me iban bien, siempre me disparó directamente. Creo que, como jugador, realmente aprecio eso. Siempre se ha centrado en asegurarse de que pueda mejorar; dentro y fuera del bolsillo, cómo estoy digiriendo la ofensiva, cómo veo las defensas, él siempre se enfocó en encontrar pequeñas áreas de mejora", dijo Mariota sobre Smith en su presentación.

Aún tiene mucho qué dar

Después de perder la titularidad en los Tennessee Titans, para luego pasar a Las Vegas Raiders, donde se convirtió en banca de Derek Carr, Mariota ahora tiene la oportunidad de rehacer su carrera de la mano de Smith.

"Art es alguien que siempre ha estado ahí para mí, siempre me disparó directamente y sabía en qué me estaba metiendo, qué tipo de cultura está construyendo aquí, por eso estoy emocionado de estar aquí porque realmente creo en el Art. y lo que está haciendo", dijo Mariota.