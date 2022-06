NFL: Minkah Fitzpatrick cree valer su masivo contrato, al considerarse uno de los mejores en su posición

Un día después de haberse convertido en el safety mejor pagado de la historia, al firmar extensión por 4 años y 73.6 millones de dólares con los Pittsburgh Steelers, Minka Fitzpatrick aseguró merecer el contrato, al considerarse uno de los mejores en su posición en la NFL.

"Sí, creo que soy uno de los mejores en lo que hago. Así que, obviamente, te gustaría que te pagaran de esa manera y que te representar de esa manera. Dentro de una semana o dentro de un año, obviamente alguien lo va a pasar, pero siempre quieres subir el listón para los chicos que vienen detrás de tí”, comentó Minkah el jueves, de acuerdo a NFL.com.

Cabe señalar, que del contrato por 73.6 millones de dólares, 36 de ellos están completamente garantizados, blindando así su futuro, y los Steelers asegurando la permanencia de uno de sus mejores elementos defensivos.

Le han dado el respaldo

Minka Fitzpatrick es un 2 veces seleccionado al Pro Bowl, además de 2 veces elegido al primer equipo All Pro, y con 25 años, todavía le quedan bastantes años por rendir a un nivel de estrella para Pittsburgh.

"Porque lo he hecho, no hay presión. Ese es el estándar que me mantengo día tras día", agregó Fitzpatrick.

Te recomendamos leer

Desde que fue traspasado de los Miami Dolphins a los Steelers en el 2019, Fitzpatrick ha producido un total de 11 intercepciones, además de 203 tacleadas totales, en 46 partidos dispitados para Pittsburgh.