NFL: ¡ Sorpresa! Kansas City traspasó a Tyreek Hill a Miami, quien además firmó una histórica extensión de contrato

Seguramente muchos de nosotros no veíamos venir esta noticia, ya que los Kansas City Chiefs sorprendieron al traspasar a uno de sus mejores elementos de los últimos años en la NFL, con el cambio de Tyreek Hill a los Miami Dolphins.

De acuerdo a Ian Rapoport de NFL Network, Hill fue traspasado a los Dolphins, luego de que las negociaciones de extensión de contrato con los Chiefs fracasaran, recibiendo luego permiso para buscar un traspaso, encontrando un nuevo hogar en Miami.

Una vez se concrete el traspaso, Hill estará firmando la extensión de contrato que esperaba, que según lo reportado por Rapoport y Mike Garafolo, será por 4 años a cambio de 120 millones de dólares, convirtiéndose en el receptor mejor pagado de la historia, superando el reciente contrato de Davante Adams con Las Vegas Raiders.

La transacción

El cambio entre los Chiefs y los Dolphins quedará de la siguiente manera: Miami obtiene a Hill, mientras que Kansas City recibirá 5 selecciones de Draft, 3 del 2022, una de la primera ronda (29), una de la segunda (50), y otra de la cuarta ronda, así como 2 más del Draft de 2023, una de la cuarta y otra de la sexta ronda, de acuerdo a Adam Schefter de ESPN.

Hill es una extraordinaria mejora para el cuerpo de receptores de los Dolphins, quienes sin duda ahora tienen a su jugador estrella, quien ha sido 6 veces elegido al Pro Bowl, 3 veces al primer equipo All Pro, una vez al segundo equipo All Pro, elegido en el Equipo de la Década de 2010, y una vez campeón del Super Bowl con los Chiefs en 2020.

Miami se ha estado reforzando de gran manera en los últimos días, con las incorporaciones del receptor ex de los Dallas Cowboys Cedric Wilson por 3 años y 22.8 millones de dólares, y al tackle ofensivo Terron Armstead, ex de los New Orleans Saints, por 5 años y 75 millones de dólares.