NFL: AJ Brown no apreció la forma en cómo los Titans lo traspasaron a los Eagles

Durante la noche del Draft de la NFL edición 2022, los Tennessee Titans sorprendieron al traspasar a su mejor receptor abierto, AJ Brown, a los Philadelphia Eagles, donde inmediatamente después firmó una extensión de contrato por 100 millones de dólares por 4 años.

Casi 4 meses después, Brown en entrevista para la cadena NFL Network, aseguró que no le guarda resentimiento a los Titans, pero también dejó claro que no le gustó cómo fue tratado.

"Sabes, es un negocio, y no estoy molesto por el intercambio ni nada porque sea un negocio o lo que sea. Pero para ser honesto, simplemente aprecié cómo sucedió todo, y simplemente me culparon por ello. Soy lo suficientemente hombre como para decir eso, sin importar cómo lo tome la gente. Pero no tengo mala sangre con Tennessee. Estoy avanzando. Estoy feliz de estar aquí. Pero hay muchas cosas que la gente no sabe, y solo me están señalando con el dedo. Pero está bien", dijo Brown a Tom Pelissero.

Nuevo comienzo

En Philadelphia, AJ Brown será el receptor abierto estelar, al tener la mayor experiencia, y al tener 2 temporadas con más de mil yardas por recepción en sus 3 primeros años.

Su velocidad estará seguida muy de cerca por DeVonta Smith, quien en su primera campaña el año pasado brilló como novato, con 916 yardas y 5 anotaciones, curso en el que Brown sumó 869 yardas y también 5 touchdowns.

Te recomendamos leer

Con Brown, Smith, el ala cerrada Dallas Goedert, y el mariscal de campo Jalen Hurts, la ofensiva de los Eagles pinta para ser una de las más dinámicas y veloces de toda la competencia la temporada que viene, en la que aspiran a llegar más allá de la ronda de comodines, donde cayeron ante los Tampa Bay Buccaneers la temporada anterior.