NFL: AJ Green quiere mejorar la química con Kyler Murray en su segundo año con Arizona

No fue una pésima primera temporada para AJ Green en los Arizona Cardinals, pero él sabe que pudo haber dado más, por lo que decidió renovar su contrato por un año más con la franquicia de la NFL, y ya sabe qué hacer para mejorar.

En declaraciones para el sitio oficial del club, Green confesó que no tuvo buena comunicación con el mariscal de campo estrella, Kyler Murray, y por ahí es donde comenzará a ajustar para mejorar su producción.

"Hay mucho espacio (para el crecimiento). Para mí, es comunicarle lo que veo, y lo que quiere que haga y cómo quiere que corra esta ruta (en particular). Creo que el año pasado hizo falta de mi parte. Realmente no me comuniqué con él sobre cosas como esa porque no quería poner un montón de cosas en su plato", dijo Green.

Gran potencial

Después de pasar sus primeros 10 años como profesional en los Cincinnati Bengals, AJ Green firmó por una temporada con los Cardinals, donde dejó números de 848 yardas por recepción, 54 recepciones, y 3 anotaciones.

“Para mí, es estar más en su cara, hablar juntos. 'AJ, necesitas hacer esto mejor', y yo digo, 'OK, tengo que hacerlo mejor'. No dudes cuando se trata de mi juego. 'AJ, tienes que retomar esto'. El segundo año va a ser grande para eso", agregó.

Green, de 33 años, es un 7 veces seleccionado al Pro Bowl, 2 veces elegido al primer equipo All Pro, y ha tenido 6 temporadas de más de mil yardas por recepción, y tiene 3 temporadas de arriba de 10 anotaciones, y 4 de 6 para arriba en anotaciones.