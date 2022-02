NFL: Aaron Donald no quiere dejar escapar su segunda oportunidad de ganar un Super Bowl

Desde que fue seleccionado en la posición 13 de la primera ronda del Draft de 2014, el tackle defensivo Aaron Donald, ha permanecido en Los Ángeles Rams, pasando por momentos buenos y malos en la NFL.

Donald, que es uno de los mejores defensores de todos los tiempos, ya sabe lo que es jugar y perder un Super Bowl, luego de que en 2019, los Rams perdieran en contra de los New England Patriots del gran Tom Brady.

Tres años después, está a las puertas del que sería su primer título de campeón, algo que catapultaría su carrera incluso más arriba en los puestos de mejores defensivos de la historia.

No lo quiere dejar ir

El 3 veces Mejor Defensa del Año, 7 veces Pro Bowl, y 7 veces primer equipo All Pro, asegura que valora el estar donde está, y que está enfocado en ayudar a su equipo a que esta vez, no se les vaya de las manos el tan ansiado trofeo Vince Lombardi, que de ganar, sería el segundo para la organización.

"Esta vez, honestamente podría decir que lo aprecias mucho más", dijo Donald durante una videoconferencia con los periodistas el viernes. "No digo que no lo aprecié la primera vez, pero llegas allí la primera vez, estás pensando que vas a volver el año siguiente, (pero) no funciona así. Tener una oportunidad para luchar y encontrar una manera de llegar aquí, lo aprecias mucho más".

Los Rams terminaron primeros de la división Oeste de la Conferencia Nacional, y en los playoffs, derrotaron a Arizona Cardinals en ronda de comodines, a los Tampa Bay Buccaneers en la ronda divisional, y a los San Francisco 49ers en el Juego de Campeonato de la NFC, y en 7 días, solamente les resta vencer a los Cincinnati Bengals para ganar el Super Bowl, mismo que disputarán en su casa, en el SoFi Stadium, en Inglewood.

"Muchos jugadores han estado en este juego, estaban con nosotros cuando fuimos. Hay muchachos como (el apoyador externo) Von (Miller) que han ganado un Super Bowl. Hay muchachos que tienen esa experiencia, tienes entrenadores que tienen esa experiencia, así que eso definitivamente ayuda".