NFL: Aaron Rodgers deja en suspenso su continuidad en el futbol americano

Grren Bay, Wisconsin.- Aaron Rodgers, el magnífico quarterback de los Empacadores de Green Bay que tuvo una temporada de ensueño tras romper diversas marcas en una campaña regular, se encuentra a un partido de volver a jugar un Super Bowl en su trayectoria en la NFL.

Con 13-3 como su marca en la Conferencia Nacional, acreditó a su franquicia como la más ganadora y requiere de eliminar a los Bucaneros de Tampa Bay para ser el primer finalista. Durante la previa del emparrillado en rueda de prensa, el pasador refirió sobre que pasará después de la postemporada, dejando en duda su seguimiento como jugador elegible.

Después de 16 años y ser destacado como uno de los candidatos en apoderarse del Super Tazón 55, explicó entre risas sobre que ha pensado al término de esta postemporada, teniendo en cuenta que a sus 37 años, cualquier aspecto puede suceder.

"Siempre me mantengo en donde estoy, en el presente, especialmente este año 2021 y disfrutar del momento. Deseo qie existan mayores oportunidades, pero en realidad, no lo sé, de verdad, no lo sé", argumentó Aaron Rodgers.

Contemplado como el líder de la NFC, los Empacadores se convirtieron en la ofensiva con la mayor cantidad de puntos durante el certamen y ahora lo tratan de demostrar en esta postemporada. La siguiente ocasión en casa recibiendo a los Bucaneros de Tampa Bay.

Rodgers ya se apoderó de un Vince Lombardi con los Packers. En el pasado 2010 logró ganar el Super Bowl XLV y se convirtió en el MVP de la temporada gracias a su victoria por 31-25 sobre los Acereros de Pittsburgh. De ese modo consiguió la cantidad de 24 pases completos de 39 intentos, 304 yardas y 3 anotaciones.