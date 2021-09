NFL: Aaron Rodgers dijo que los Packers no pueden enloquecer tras una semana

El mariscal de campo MVP de la temporada pasada de la NFL de los Green Bay Packers, Aaron Rodgers, continúa minimizando la terrible paliza de la Semana 1 del club a manos de los New Orleans Saints.

En el debut de la nueva temporada de la NFL, los Green Bay Packers fueron apaleados por los New Orleans Saints con marcador de 38-3, pero su mariscal de campo no piensa que sea una derrota que pueda marcar la temporada y ha buscado darle la vuelta a la página.

Rodgers señaló el jueves que enloquecer por una mala derrota es una forma de que las cosas se pongan como una bola de nieve, tratando de minimizar el mal debut de los Packers.

“Si estamos empezando a enloquecer después de una semana, estamos en un gran problema”, dijo Rodgers, a través de ESPN.

Rodgers dijo que su enfoque relajado después de la derrota por 38-3 en su debut en la NFL fue más para que sus compañeros de equipo entendieran que una semana no hace un equipo, independientemente del resultado. No estaba hablando con el mundo exterior.

Entrenamiento de los Green Bay Packers previo a su duelo de la semana 2/@packers

“Ahora, no estaba tratando de inspirar”, dijo Rodgers sobre su mensaje posterior al juego. “Estaba tratando de poner la derrota en el contexto en el que merece ser puesta. Y eso es, no es aceptable, pero es solo un juego y no vamos a ser prisioneros mentalmente por esa mala actuación”.

En la semana dos de la NFL, los Green Bay Packers reciben a Detroit Lions el próximo lunes 20 de septiembre en el juego que cierra la fecha.