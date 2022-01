NFL: Aaron Rodgers reveló que si decide retirarse sería definitivo, sin un posible regreso más adelante

Los Green Bay Packers fueron eliminados en la ronda divisional de la Conferencia Nacional en contra de los San Francisco 49ers, dejando el futuro del mariscal de campo Aaron Rodgers en el limbo en la NFL.

Rodgers, de 38 años, mencionó que se tomaría algunos días para analizar su vida, para luego decidir cuál será su siguiente movimiento, si emigrar a otro equipo, o bien anunciar su retiro de los emparrillados.

El 3 veces Jugador Más Valioso de la liga, y una vez campeón del Super Bowl con los Packers, mencionó en el podcast de Pat McAfee, que una vez tome la decisión de retirarse, no planea hacer ningún regreso tiempo después de colgar los botines.

Fue desde la temporada pasada en la que se empezó a especular sobre su futuro, y hace algunos días, también mencionó que no le interesa estar en un equipo en reconstrucción, por lo que si decide seguir jugando probablemente sea fuera de Green Bay.

“Una cosa que no haría, que no haría al 100%, es retirarme y luego volver un año después”, dijo Rodgers. “No tengo ningún deseo de hacer eso. Eso no tiene sentido."