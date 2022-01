NFL: Aaron Rodgers se tomará un tiempo para decidir su futuro

Con la eliminación de los Green Bay Packers en la ronda divisional ante los San Francisco 49ers, un notablemente decepcionado Aaron Rodgers, dejó en el limbo su futuro, mencionando que tomará un tiempo para tomar una decisión sobre si seguirá en el equipo, o se retira de la NFL.

"No pensé que estaríamos hablando de esto después de este juego", dijo Rodgers. "Me tomaré un tiempo y conversaré con la gente de aquí, y luego me tomaré un tiempo y tomaré una decisión, obviamente antes de que comience la agencia libre o cualquier cosa en ese frente”, dijo Rodgers, en declaraciones para NFL.com, recogidas por Kevin Patra.