NFL: ¿Aaron Rodgers seguirá en Green Bay o dará un paso a buscar un nuevo equipo?

Estados Unidos.- Luego del anuncio de Aaron Rodgers que puso de cabeza a toda la NFL al solicitar su salida de Green Bay para esta nueva temporada, las cosas se han mantenido muy silenciosas respecto al tema y pareciera que no hay algo confirmado sobre la continuidad del mariscal de campo de 37 años que por ahora descansa junto a su familia.

Han pasado ya casi 3 meses desde que el jugador reveló su intención de querer salir de Green Bay como intercambio pero no se sabe cuál pueda ser su destino o si de verdad dejará al equipo. De acuerdo a Kenny Mayne un periodista en Estados Unidos que labora para ESPN reveló que el jugador será invitado en uno de sus programas y se espera que hable de lo que pueda pasar en su futuro.

Aun no hay una fecha confirmada para que el mariscal de campo de la NFL ganador de varios MVP confiese que fue lo que llegó a que tomara la decisión de ya no querer seguir en el equipo. Las molestias del jugador comenzaron en la temporada pasada cuando su equipo cayó de fea forma ante los Bucaneros de Tom Brady, desde ese momento dejó ver que no estaba nada contento con el equipo.

"Hay muchos futuros inciertos, incluido yo mismo. Solo tendré que tornarme un tiempo, aclarar mi mente y ver qué está pasando con todo", fueron algunas de las palabras del mariscal tras el último juego de la NFL de la temporada pasada. Desde ese momento no ha hecho ninguna aparición pública. Solo se espera que lo que el periodista reveló sea cierto y hable de nuevo.

Por ahora Aaron Rodgers sigue de vacaciones con su familia en Miami, no hay fecha de regreso para el jugador, la NFL está a poco más de 4 meses de que inicie la temporada 2021 y dentro de algunas semanas estarán regresando los equipos para preparar la campaña y saber con quién podrán en el año.