NFL: Adam Thielen dijo sentirse rejuvenecido de cara a iniciar su novena campaña en los emparrillados con Minnesota

Una lesión de tobillo, por la que tuvo que dar por terminada su temporada 2021 de la NFL al tener que pasar por el quirófano, arruinó las posibilidades de que Adam Thielen, receptor abierto de los Minnesota Vikings, consiguiera su tercera campaña con más de mil yardas por recepción.

Ahora, completamente recuperado, y con un nuevo entrenador en jefe, Kevin O’Connell, el veterano de 31 años dijo sentirse mejor que nunca, y listo para volver a su mejor nivel en la que será su novena temporada en los emparrillados.

"Me siento fresco, me siento enérgico, creo que la cultura que se ha creado aquí es solo una bocanada de aire fresco. Simplemente hace que sea emocionante estar aquí y trabajar", dijo Thielen para Fox 9 Minneapolis-St. Paul.

Nuevo comienzo

Los registros de Thielen la campaña 2021 fueron de 726 yardas por recepción, 10 anotaciones vía recepción (sexto de la liga y segunda mejor marca personal), y 67 recepciones.

"Está genial (el tobillo), se siente bien estar aquí y sentirse joven nuevamente, y fresco, y no tener que preocuparme por mi tobillo", dijo Thielen. "No estar ahí, es difícil... No voy a dar por sentadas mis repeticiones aquí, porque quién sabe cuándo terminaré y ya no podré jugar este juego", comentó el receptor veterano.

Kevin O’Conell fue contratado como entrenador en jefe de los Vikings, después de haber conseguido el título del Super Bowl con Los Ángeles Rams, donde fue el coordinador ofensivo de Sean McVay, por lo que tiene una experiencia que lo capacita, y que ya le ha entregado el respeto y admiración de sus nuevos jugadores.

"Cuando te enteras de las noticias (de que O'Connell fue nombrado entrenador en jefe), miras hacia atrás en el historial y miras hacia atrás a lo que hicieron (los Rams), y estás emocionado, ¿verdad?. Pero luego entras aquí, comienzas a aprender el sistema y comienzas a entrar en el campo, realmente, cuando entras en el campo y comienzas a revisar cosas, eres como hombre, esto es divertido. Esto es emocionante”, agregó Thielen.

Te recomendamos leer

Adam Thielen es nacido en Detroit Lakes, Minnesota, y jugó para la Universidad de Minnesota State durante 4 años, para luego firmar como agente libre por los Minnesota Vikings, después de no ser elegido en el Draft de 2013, por lo que ha pasado toda su vida en su ciudad natal.