NFL: Allen Lazard está motivado por ser el receptor principal para los Packers

El mejor receptor de los Green Bay Packers, Davante Adams, fue traspasado inesperadamente a Las Vegas Raiders durante la temporada baja de la National Football League (NFL), abriendo una enorme oportunidad para Allen Lazard.

Con 26 años, Lazard está por comenzar su quinta campaña en los Packers, y tras la marcha de Adams y Marquez Valdes Scantling (firmó con Kansas City), Allen apunta a ser el receptor estelar de Green Bay, algo que lo tiene motivado.

"Creo que tal vez agregó un poco de combustible a ese fuego, por así decirlo. Pero no fue como si encendiera la llama", dijo Lazard sobre la partida de Adams para The Associated Press.

Respaldo de Rodgers

En declaraciones recientes, el mariscal de campo, leyenda de los Green Bay Packers, y de la NFL, Aaron Rodgers, dio todo su respaldo a Allen Lazard, asegurando que tiene las condiciones para ser muy productivo como el receptor abierto número 1.

"Realmente creo que Allen está listo para dar un salto y ser el receptor número 1. Creo que tiene mucho que demostrarse a sí mismo ya otras personas y tal vez también al equipo. Así que me gusta un Allen Lazard hambriento”, dijo Rodgers para NFL Network.

La temporada pasada fue la mejor para Lazard, consiguiendo máximos personales en yardas por recepción con 513, recepciones con 40, y anotaciones con 8, todo detrás de Davante Adams.