NFL: Allen Lazard ya ha firmado su oferta de agente libre restringido con los Packers

Oficialmente el receptor abierto de quinto año Allen Lazard ha regresado con los Green Bay Packers, ya que de acuerdo al periodista Tom Pelissero de NFL Network, ya ha firmado su contrato de agente libre restringido para la temporada 2023.

La semana pasada, Lazar se perdió el minicampamento de entrenamiento de los Packers, pero no sufrió ninguna multa, porque técnicamente, no estaba bajo contrato, además de que el receptor estaba metiendo presión por querer un contrato mayor, que finalmente no llegó.

Durante el curso 2022, Allen Lazard estará percibiendo alrededor de 4 millones de dólares, y en 2023, se convertirá en agente libre restringido, por lo que cualquier oferta por parte de algún otro club, podrá ser igualada por los Packers, o bien, estos podrían decidir dejarlo ir.

Ha cumplico con creces

Desde que llegó en el 2018 a los Packers firmado directamente del equipo de prácticas de los Jacksonville Jaguars, Lazard no ha hecho más que ir mejorando sus números, operando siempre a la sombra del gran Davante Adams, que para su suerte, fue traspasado a Las Vegas Raiders, por lo que ahora, Allen tiene posibilidades de convertirse en el receptor número 1.

La campaña anterior, Allen Lazard tuvo su mayor producción como profesional, al registrar 513 yardas por recepción, 40 recepciones, y 8 anotaciones, todas, las mejores cifras de su carrera, y segundo del equipo en cada apartado, detrás de Adams.

Hace unos días, Aaron Rodgers, mariscal de campo y máxima leyenda de los Packers, dirigió unas palabras de aliento para Lazard, mostrando su felicidad por la oportunidad para Allen de ser la primera opción, quien tras recibir esta ‘palmada’ en la espalda por parte la figura de Green Bay, deberá salir decidido a tener el mejor año de su vida, y ganarse así el gran contrato que desea.