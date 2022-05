NFL: Allen Robinson quiere mostrar su máximo nivel bajo el mando de Sean McVay

En esta temporada baja de la NFL, Los Ángeles Rams añadieron al receptor abierto Allen Robinson, a quien firmaron por 3 años a cambio de 46.5 millones de dólares, luego de ganar el Super Bowl LVI.

Allen, llegó tras jugar los últimos 4 años de su carrera para los Chicago Bears, y a pesar de que no viene de su mejor temporada, en la que registró 38 recepciones, 410 yardas, y apenas una anotación, declaró que está motivado por regresar a su mejor nivel bajo las órdenes del entrenador Sean McVay, un genio de la ofensiva.

"El entrenador Sean McVay y la ofensiva que ha armado y la ofensiva que ejecutan estos muchachos, ha sido una de las mejores ofensivas de la liga por una razón. Realmente creo que sacará lo mejor de mí y podré mostrar todos los elementos de mi juego", dijo Robinson para el sitio web del equipo.

Ofensiva de miedo

Allen Robinson, fue seleccionado en la posición 61 de la segunda ronda del Draft de 2014 por los Jacksonville Jaguars, donde pasó sus primeros 4 años, y fue seleccionado al Pro Bowl en 2015, para luego pasar a Chicago.

Fue precisamente en 2015, cuando fue líder en anotaciones vía recepción con 14, compartido con Doug Baldwin y Brandon Marshall, de los Seattle Seahawks y los New York Jets, respectivamente.

“Es su estilo de entrenamiento lo que realmente permite a los jugadores jugar libremente y luego simplemente corregimos eso. Entonces, cada vez que entro en el campo, puedo ser yo mismo. Y si me equivoco en algo o me equivoco aquí, él me corregirá y simplemente sigue presionando. Cada vez que entro en el campo, siento que puedo ser y jugar en mi mejor versión”, agregó Robinson.

McVay tendrá entre sus filas a un talento como Robinson, quien todavía puede dar mucho en el emparrillado, además de contar con el mejor receptor abierto del momento en Cooper Kupp, ganador de la triple corona el año pasado, Jugador Ofensivo del Año, así como Jugador Más Valioso del Super Bowl.

Será la primera ocasión que Allen Robinson esté bajo las órdenes de un entrenador top como Sean McVay, además de que estará recibiendo pases de un mariscal de campo consagrado como Matthew Stafford.