NFL: Andy Reid es llevado de urgencia a un hospital luego de su duelo ante Chargers

Estados Unidos.- Las alarmas se encendieron en la NFL este domingo luego de que Andy Reid, coach de los Kansas City Chiefs tuviera que ser llevado de urgencia a un hospital en ambulancia al asegurar que se sintió mal tras su duelo ante Chargers.

A través de las redes sociales, James Palmer de NFL Network dio a conocer más información sobre lo que el pasó a Andy Reid, pero no con mucho detalle, solo lo que hasta ahora se sabe que abandonó el estadio por sentirse mal. El equipo de Chiefs se mantiene al pendiente de lo que pueda pasar en las siguientes horas.

"Los Chiefs anunciaron que Andy Reid se sentía enfermo, por lo que no se dirigió a los medios por precaución. Puedo confirmar que salió del estadio en una ambulancia. Los jugadores no sabían que no se sentía bien y se les dijo que debería estar bien. Todo apunta a que los Chiefs tomen todas las precauciones", se puede leer.

Por ahora no hay más información sobre el estado de salud de Andy Reid quien tiene 63 años de edad. Ante el importuno momento de Andy Reid el equipo de los jefes no envió a nadie a conferencia de prensa para evitar preguntas sobre el tema que se mantiene en suspenso sin actualización por el momento.

Andy Reid es el coach de los Kansas City Chiefs desde el 2013 en donde se ha hecho uno de los entrenadores más importantes del equipo sumando 4 títulos de forma consecutiva en 2016, 2017, 2018 y 2019. Antes de esta situación Reid había confirmado que no tenía pensado decir adiós a la NFL por ahora lo que indica que hasta el último momento será parte del equipo.