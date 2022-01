NFL: Antonio Brown da su versión sobre el incidente que lo llevó a irse en pleno juego y ser cortado de los Buccaneers

Tres días después de que Antonio Brown aparentemente perdiera la cabeza, y se fuera en medio del partido que su ex equipo, los Tampa Bay Buccaneers, estaban disputando ante los New York Jets, hoy, hace unos minutos, el polémico receptor abierto publicó un largo mensaje en el que agradeció a los fans, y cargó contra el cuerpo técnico del equipo.

“Primero que nada, quiero expresar mi gratitud a los ‘Bucs’, fans, y a mis compañeros. Los ‘Bucs’ me ayudaran a regresar a un productivo fútbol, después de que tuve dificultades que pudieron acabar con mi carrera. Trabajamos juntos para resolver eso, y siempre apreciaré esto”, comentó en el inicio del mensaje.

Acto seguido, Brown se defendió, asegurando que si hay algo que jamás le van a poder reprochar, es no haber dado todo dentro del campo, ahí es donde explicó que sí estaba lastimado, y que por eso se negó a salir a jugar cuando se le pidió que lo hiciera.

Leer más: Antonio Brown pierde la cabeza, y se va en medio partido entre ‘Bucs’ y Jets; Bruce Arians lo echa del equipo

“Debido a mi compromiso con el juego, cedí a la presión de mi entrenador de jugar lastimado. A pesar del dolor, me uniformé, y me inyectaron con lo que sé, es un poderoso y algunas veces peligroso analgésico que muchas veces han advertido de no usar. Jugué hasta donde estaba claro que no podía desempeñar de una manera segura mis responsabilidades”, agregó Brown.

Carga contra Bruce Arians

El jugador de 33 años, siguió dando detalles sobre el preciso momento que hizo estallar todo, una conversación que tuvo con el entrenador en jefe, Bruce Arians, asegurando que lo cortó ahí mismo en el campo, por lo que decidió irse.

“Me senté por un lado y mi entrenador vino y me gritó “Qué pasa contigo?” . Le dije, es mi tobillo, pero él ya sabía eso, ya que estaba bien documentado, y habíamos tenido una charla al respecto. Entonces me ordenó que saliera al campo, le dije, “entrenador, no puedo”. No llamó a atención médica, y en lugar de eso me gritó “Estás acabado”.

Brown también mencionó que Arians se llevó el dedo al cruzando su cuello mientras le decía que estaba acabado. “Me dijo que si no jugaba lesionado, mi tiempo en los ‘Bucs’ había terminado”, agregó.

“No renuncié, fui cortado. No abandoné a mis hermanos, fui echado. El entrenador negó en televisión nacional el saber sobre mi tobillo, algo totalmente fuera de lugar. Sabía que me había perdido varios juegos a causa de dicha lesión, y días antes intercambiamos mensajes en los que claramente reconoció mi lesión”, se lee en el texto.

Por si fuera poco, Antonio Brown agregó que el lunes se hizo examinar su tobillo lesionado, y los resultados de la resonancia magnética “mostraron fragmentos de hueso en mi tobillo, ligamento desgarrado, y pérdida de cartílago, algo que es muy doloroso”.

Brown también hizo hincapié en que está consciente de los errores que ha cometido en pasado, pero que nunca mentiría sobre algo para no jugar un partido de futbol americano.

“Reconozco mi pasado. Pero mi pasado no me convierte en un ciudadano de segunda. Mi pasado no excluye de mi derecho a ser escuchado cuando tengo dolor ", sentenció.

Ahora no queda más que esperar en qué termina toda esta situación, y ver la respuesta que tiene tanto Bruce Arians, el gerente general Jason Licht, y el resto de la directiva de los Tampa Bay Buccaneers, ya que las acusaciones de Brown sobre el trato que recibió son bastante graves.