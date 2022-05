NFL: Anuncian partidazo en el Día de Navidad entre Los Ángeles Rams y Denver Broncos

Los Ángeles Rams, campeones defensores del Super Bowl, se enfrentarán a los Denver Broncos el Día de Navidad en la temporada 2022 de la National Football League (NFL), así lo ha revelado la misma liga en sus redes sociales.

Por ahora, solamente se ha informado de este juego para día de festividad navideña, pero siendo uno de gran calibre, al enfrentar a 2 ofensivamente poderosos equipos, con horario de 13:30 horas (hora del Pacífico), en una transmisión simultánea del juego por CBS y Nickelodeon

La localía será para los actuales monarcas de la liga, que recibirán a los renovados Broncos, que para empezar, estrenarán entrenador en jefe con Nathaniel Hackett brincando al banquillo de Denver.

Quarterbacks estelares

Por otro lado, los Broncos se hicieron por medio de un traspaso con los Seattle Seahawks esta temporada baja, con el 9 veces seleccionado al Pro Bowl, y una vez campeón del Super Bowl, Russell Wilson, uno de los mejores mariscales de campo de la liga.

La posición más importante en el campo debía encontrar estabilidad, y la han encontrado en un veterano más que probado en Russell Wilson, luego de que los Broncos vieron desfilar a 4 diferentes quarterbacks en 4 años.

Junto a sus receptores Courtland Sutton y Tim Patrick, que ambos sumaron más de 700 yardas por recepción, además de contar con el corredor veterano Melvin Gordon, y el de segundo año Javonte Williams, sumando los 2 más de 900 yardas, Wilson tendrá una poderosa ofensiva, capaz de competir al que sea.

En cuanto a los Rams, cuentan con uno de los equipos más completos y plagado de estrellas de los emparrillados, comenzando con el mariscal de campo Matthew Stafford, el ganador de la triple corona el año pasado Cooper Kupp, que es el mejor receptor abierto de la actualidad, Darrell Henderson por tierra, y la defensiva comandada por el 7 veces All Pro Aaron Donald, el 6 veces All Pro Bobby Wagner, y el 2 veces All Pro Jalen Ramsey, la franquicia angelina tiene todo para buscar el triunfo ante los Broncos, y también pelear por repetir el título de Super Bowl.