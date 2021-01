NFL: Así se jugarán los playoffs de la temporada 2020-2021

Estados Unidos.- Terminó una fase en la National Football League (NFL), en su temporada 2020-2021, pero se abrirá el telón de los playoffs al reconocerse a los campeones de cada División al igual que las franquicias que alcanzaron a ocupar uno de los puestos disponibles dentro de la primera parte, la Ronda de Comodines.

Baltimore, Tennessee, Cleveland, Pittsburgh, Indianápolis, Búfalo y Kansas City lograron internarse a la postemporada de la Conferencia Americana, mientras que Tampa Bay, Washington, RAMS, Seattle, Chicago, Nueva Orleans y Green por la Nacional, en busca del título del siguiente Super Bowl LV.

Para esta siguiente postemporada, los máximos favoritos a consagrarse son los Jefes de Kansas City y los Empacadores de Green Bay, al ser las dos plantillas con la mejor marca de cada Conferencia. Los Chiefs cerraron la campaña regular con marca de 14-2, mientras que los Packers con 13-3. Ambos descansarán la próxima semana.

Posiciones finales tanto de la Conferencia Nacional como la Americana

AFC

1.- Jefes de Kansas City (14-2)

2.- Bills de Búfalo (13-3)

3.- Acereros de Pittsburgh (12-4)

4.- Titanes de Tennessee (11-5)

5.- Cuervos de Baltimore (11-5)

6.- Cafés de Cleveland (11-5)

7.- Potros de Indiánapolis (11-5)

Llaves oficiales para la postemporada de la periodización 2020-2021

NFC

1.- Empacadores de Green Bay 13-3)

2.- Santos de Nueva Orleans (12-4)

3.- Halcones Marinos de Seattle (12-4)

4.- El equipo de Washington (7-9

5.- Bucaneros de Tampa Bay (11-5)

6.- Los Ángeles Rams (10-6)

7.- Osos de Chicago (8-8)

A continuación te presentamos los diversos partidos calendarizados para el siguiente fin de semana, para el principiar de la Ronda de Comodines de la NFL, camino al siguiente Super Bowl LV, idéntico a celebrarse en la cancha de Tampa Bay, en el interior del feudo Raymond James, el 7 de febrero.

Conferencia Americana

Sábado 9 de enero: Bills de Búfalo vs Potros de Indiánapolis I 12:05 horas

Domingo 10 de enero: Acereros de Pittsburgh vs Cafés de Cleveland I 19:15 horas

Domingo 10 de enero: Titanes de Tennessee vs Cuervos de Baltimore I 12:05 horas

Green Bay consigue el sembrado 1 de la Conferencia Nacional

Conferencia Nacional

Sábado 9 de enero: Halcones Marinos de Seattle vs Los Ángeles Rams I 15:40 horas

Sábado 9 de enero: El equipo de Washington vs Bucaneros de Tampa Bay I 19:15 horas

Domingo 10 de enero: Santos de Nueva Orleans vs Osos de Chicago I 15:40 horas