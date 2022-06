NFL: Ausencia de Allen Lazard en minicampamento de los Packers no preocupa a Matt LaFleur

Los Green Bay Packers comenzaron su minicampamento obligatorio el martes con prácticamente equipo completo, con la única ausencia del receptor abierto de cuarto año Allen Lazard.

El que fuera firmado por los Packers luego de no haber sido elegido en el Draft de 2018 de la NFL, estaría siendo multado por no haber reportado ya con el equipo, debido a que aún no firmaba la oferta de agente libre restringido que la franquicia a principios de esta temporada baja.

Lazard, de 26 años, tiene contrato todavía por una temporada más con los Packers, valorado en 4 millones de dólares, esperando recibir una extensión por más años y una más elevada cifra.

Sus números no mienten

Si de merecer hablamos, probablemente Allen Lazard tenga razón en querer ganar más dinero, ya que su producción no ha hecho más que aumentar en sus 4 años con los Packers, registrando sus mejores números en 2021, con 513 yardas por recepción, 40 recepciones, y 8 anotaciones.

Detrás de Davante Adams, receptor estrella del equipo que fue traspasado hace algunos meses a Las Vegas Raiders, Lazar fue el segundo mejor del equipo, por lo que en teoría, su día de paga debería llegarle tarde o temprano.

En declaraciones recopiladas por el sitio NFL.com durante el comienzo del minicampamento de entrenamiento, el entrenador en jefe de los Packers, Matt LaFleur, dijo no sentirse preocupado por la situación de Lazard, y que por el contrario, cuenta con él para la campaña 2022.

"Nos encantaría que estuviera aquí. Obviamente, ha estado en nuestro sistema durante un par de años, así que no tengo ninguna reserva sobre si sabe qué hacer", dijo LaFleur.

Lazar también cuenta con la confianza y respaldo del mariscal de campo estrella, y leyenda de los Packers, Aaron Rodgers, quien ha reconocido el trabajo duro y esfuerzo de Allen, augurando un gran futuro para él.

Te recomendamos leer

"Emocionado por Allen Lazard. Ha sido nuestro hombre del trabajo sucio durante la mayor parte de su carrera aquí. Ahora tiene la oportunidad de ser el receptor N° 1", dijo Rodgers.