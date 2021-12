NFL: Autopsia confirma que Phillip Adams sufría de un daño cerebral grave

La triste noticia que consternó al mundo a principios de este año, en el mes de abril, cuando el ex jugador de la NFL, Philip Adams asesinó a 6 personas para luego quitarse la vida, parece haber encontrado un motivo, más no justificación.

En un artículo publicado por la agencia Associated Press (AP), se dio a conocer que mediante una autopsia realizada a Philips, se pudo determinar que sufría de una grave lesión en el lóbulo frontal.

Fueron 20 años en los que Adams compitió, golpeando duramente su cabeza, causando una encefalopatía traumática cerebral (ETC), como se le conoce en términos médicos.

¿Qué es la ETC ?

Es una enfermedad degenerativa cerebral, que se desarrolla por constantes traumatismos en la cabeza, así como conmociones.

Dentro de los síntomas que se detectan con alguien que sufre de este padecimiento, se encuentran arranques de ira, y pérdida de memoria.

"Hay indicios de que tenía evidentes problemas de comportamiento y cognitivos. "No creo que fue algo repentino. Da la impresión que fue una discapacidad que se fue agravando. Estaba cada vez más paranoico, estaba teniendo más dificultades con su memoria y su conducta era cada vez más impulsiva... Quizás no se pudo identificar, pero no fue algo que pasó de la nada”, se puede leer en las declaraciones de la doctora Ann McKee, quien examinó el cerebro de Adams