NFL: Baker Mayfield publicó un mensaje en sus redes sociales en el cual parece despedirse de Cleveland

Durante el transcurso de esta noche, el aún mariscal de campo de los Cleveland Browns de la NFL, Baker Mayfield publicó un sentido mensaje en el que reveló incertidumbre en su futuro inmediato con el club, y parece despedirse.

"Los últimos 4 años han sido nada menos que un verdadero cambio de vida desde que escuché mi nombre en el draft para ir a Cleveland. Este no es un mensaje con un significado oculto. Esto es estrictamente para agradecer a la ciudad de Cleveland por abrazar a mi familia y yo. Hemos creado muchos recuerdos y compartido crecimiento en este proceso a través de todos los altibajos”, comenzó escribiendo.

Esta misma tarde, Ian Rapoport de NFL Network reveló que los Browns se reunirían con el mariscal de campo Deshaun Watson, quien recientemente se libró de unos cargos por acoso sexual, de los cuales ha quedado exhonerado, causando relación con las palabras de Baker.

Leer más: Andrew Whitworth anunció su retiro de los emparrillados, tras 16 años de carrera

¿Mayfield se va?

Baker Mayfield de 26 años, llegó a los Browns en la primera posición del Draft del 2018, causando un impacto inmediato, en el que ayudó al equipo a tener por primera vez en 13 años récord ganador, llevó al equipo a los playoffs por primera vez en 18 años, y por primera vez en 26 años a ganar un partido de postemporada.

“No tengo ni idea de lo que sucede a continuación, cuál es el significado detrás del silencio que he tenido durante la duración de este proceso. Solo puedo controlar lo que Puedo, que es confiar en el plan de Dios a lo largo de este proceso”, agregó Mayfield.

La temporada 2021 fue complicada para Mayfield, ya que jugó durante gran parte de la misma con una lesión en su hombro, de la cual tuvo que operarse, y a pesar de esto, una vez terminado el curso, la gerencia indicó que Baker estaba contemplado para seguir con el equipo.

Leer más: Giannis Antetokounmpo lidera las listas para llevarse el premio al Defensa del Año

"Le he dado a la franquicia todo lo que tengo. Eso es algo que siempre he hecho en cada etapa y en cada nivel. Y eso no cambiará donde sea que tome mi próximo chasquido. Pase lo que pase... Solo quiero decir gracias a los fanáticos que realmente aceptaron quién soy y la mentalidad que se alineó tan bien con la gente trabajadora de esta ciudad. “Cleveland siempre será parte de Emily y de mi historia. Y siempre estaremos agradecidos por el impacto que ha tenido y tendrá en nuestras vidas. "Atentamente, "Baker Reagan Mayfield", finalizó.