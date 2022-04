NFL: Baker Mayfield rompió el silencio, y dijo haber sentido una falta de respeto por los Browns

Al finalizar la temporada 2021 de la National Football League (NFL), los Cleveland Browns declararon que Baker Mayfield, tenía el respaldo de la organización para que fuera su mariscal de campo titular en el futuro.

Sin embargo, hace poco más de un mes, los Browns no fueron leales a su palabra, al conseguir el traspaso por el mariscal de campo Deshaun Watson, proveniente de los Houston Texans, algo que hirió los sentimientos de Mayfield.

“Sentí que me faltaron al respeto, cien por ciento, porque se me dijo una cosa, y ellos hicieron completamente otra cosa. Eso es en lo que me encuentro en medio ahora mismo. De alguna manera lo entendí, porque he tenido 4 diferentes entrenadores en 4 años aquí, y diferentes coordinadores”, dijo Mayfield para el Ya Neva Know Podcast.

Duro golpe

Si bien los primeros 2 años en Cleveland para Baker Mayfield fueron complicados, pero en el 2020, lideró al equipo de Ohio a su primera aparición en playoffs desde el 2002, y a su primera victoria en postemporada desde 1994.

A Mayfield le queda un año de contrato valuado en 18 millones de dólares, por lo que un traspaso, mismo que ya solicitó y fue negado, luce bastante complicado, porque pocos equipos estarán dispuestos a garantizarle ese dinero.

“Sé lo que tengo qué hacer para ser la mejor versión de mí mismo, y ser capaz de liderar una organización. Estoy en un buen lugar ahora mismo. No tengo idea hacia donde voy”, agregó Mayfield.