NFL: Bobby Wagner firmó con Rams para estar cerca de casa, pero el enfrentar a los Seahawks, será un extra para él

Hace poco menos de una semana, Los Ángeles Rams anunciaron la contratación del apoyador estrella Bobby Wagner, por un contrato de 5 años a cambio de 50 millones de dólares.

Los Rams, que son los campeones defensores del Super Bowl obtenido en febrero pasado, añadieron así a un destacado defensor, que se unirá a una línea defensiva de primer nivel en la NFL, con Aaron Donald y Jalen Ramsey.

En su presentación oficial con los Rams, Wagner, de 31 años, se dirigió a los medios de comunicación por primera vez, y dio sus razones que lo motivaron a firmar con el equipo angelino, y una de ellas fue la cercanía a su hogar.

Se queda en la Costa Oeste

Después de ser cortado por Seattle, equipo donde pasó sus primeros 10 años como profesional, donde se convirtió en estrella, y ganó el Super Bowl en 2014, Bobby Wagner encontró un nuevo hogar en los Rams, y negó que el quedarse en la división Oeste de la NFC haya sido para enfrentar a su ex equipo, los Seahawks.

"Mucha gente piensa que fue mi decisión poder jugar contra los Seahawks, pero no tengo tanto odio en mi corazón. Tenía muchas ganas de ser feliz, quería estar cerca de casa y quedarme en la costa oeste. Eso era importante para mí, pero jugar contra los Seahawks dos veces al año será la cereza en el pastel. Y me aseguraré de que me ven cada vez que jugamos contra ellos. Todos saben dónde estoy, y les diré que no será un juego tranquilo”, dijo Wagner.

El apoyador veterano ha tenido una carrera que sin duda terminará con su inducción en el Salón de la Fama, al ser un 8 veces seleccionado al Pro Bowl, 6 veces al primer equipo All Pro, una vez al segundo, y elegido en el Equipo de la Década.

Wagner también mencionó que fue contactado por Aaron Donald y el mismo Jalen Ramsey, quienes lo animaron a unirse a los Rams.

"Tan pronto como terminé, cuando los Seahawks me liberaron, me llamaron Aaron Donald y Jalen Ramsey, así que hubo una comunicación muy rápida. Y luego el proceso para mí fue simplemente, en este punto de mi carrera, quería estar en un lugar donde pudiera ser feliz, un lugar que estuviera cerca de casa, y poder estar en esta situación cerca de mi familia, sabes que también tengo familia en Seattle, y solo quería estar cerca de ellos, era importante para mí. Pero luego agregar una organización ganadora, es solo un extra", dijo Wagner.