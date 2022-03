NFL: Brandon Linder anunció su retiro del profesionalismo después de 8 campañas con Jacksonville

Hace algunas horas, a través de una publicación en su cuenta de Instagram, el centro Brandon Linder anunció su retiro de la National Football League (NFL), después de una carrera de 8 años con los Jacksonville Jaguars.

Linder decidió colgar los botines a los 30 años, después de que en años recientes ha estado lidiando constantemente con lesiones que no le han dejado rendir al nivel que habría querido.

Durante la campaña 2018 sufrió una grave lesión en una de sus rodillas, que terminó con su temporada después de jugar 9 partidos, mientras que en 2020 y 2021, jugó también solamente 9 partidos en cada, por una lesión de tobillo, y una de ligamento medial colateral en una de sus rodillas.

Leer más: Jon Robinson, gerente general de los Titans, quiere a AJ Brown en el equipo a largo plazo

Declaración

“Hace ocho años, me recibieron como un miembro de la familia y continuaron apoyándome incondicionalmente. Después de mucha reflexión, me di cuenta de que el hombre al que actualmente aspiro a ser ya no se alinea con la persona en la que debo convertirme para jugar este juego. Es en este momento que he decidido cerrar este capítulo de mi vida y retirarme de la NFL”, escribió Linder en un comunicado.

Linder fue elegido en la posición 93 de la tercera ronda del Draft de 2014 por los Jacksonville Jaguars, donde jugó toda su carrera profesional, donde en 2017, firmó un contrato por 5 años a cambio de 51.7 millones de dólares, convirtiéndose en el centro mejor pagado en aquel entonces.

Leer más: Dan a conocer que Detroit será la sede que albergará el próximo Draft en el 2024

“Estoy agradecido de cumplir mi sueño de retirarme siendo un Jaguar de toda la vida. Jacksonville seguirá siendo mi casa. Estoy emocionado de perseguir nuevos sueños, y espero con ansias todas las grandes cosas que vienen en el futuro. Sinceramente, Brando Linder”, finaliza el escrito.