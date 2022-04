NFL: Bruce Arians declaró que no le importa el Salón de la Fama, y le importa más que Todd Bowls tome su cargo

El que conoce a Bruce Arians sabe que es un hombre de carácter, que no le tiembla el pulso al tomar decisiones importantes, atrevidas, y que tampoco se guarda nada de lo que tenga que decir.

Un día después de que haya anunciado que dejaría su puesto de entrenador en jefe de los Tampa Bay Buccaneers en la NFL, Arians, de 69 años, estuvo presente en el nombramiento oficial de Todd Bowles como el nuevo ‘head coach’, y dejó declaraciones bastante interesantes respecto al éxito, y otro anillo de Super Bowl.

"Varias personas ya han preguntado, ¿por qué te alejas de la oportunidad de ir al Salón de la Fama y ganar otro Super Bowl?". dijo Arian. "Porque me importa un carajo el Salón de la Fama. La sucesión es mucho más importante para mí. Este ha sido mi sueño durante mucho tiempo. Los muchachos que me conocen saben que quería que uno de mis muchachos se hiciera cargo. Y eso es más importante para mí que cualquier otra cosa”, comentó.

Leer más: Andy Dalton se dice listo para ayudar a Jameis Winston en New Orleans

Su relevo

Todd Bowles, quien pasó los últimos 3 años como coordinador defensivo de Arians en los Buccaneers, será el encargado de mantener el rumbo positivo en el que marcha el equipo, después de alcanzar el título de Super Bowl en 2021 frente a los Kansas City Chiefs.

“Obviamente, ahora tengo un trabajo y el título es bastante bueno. Descubriremos qué diablos significa, pero es bastante bueno. Y puedo quedarme y tener las relaciones que amo, y no podría entregárselo a una mejor persona. Hemos estado juntos, odiaría decir cuántos años. Todd va a hacer un gran trabajo", agregó.

Bruce Arians también dijo que pensó en el retiro una vez terminado el curso anterior, pero la vuelta de Brady hizo que su decisión de dejarle el cargo a Bowles fuera más sencilla.

Leer más: Todd Bowles asegura que no cambiarán nada del programa en los Buccaneers

"Lo pensé después de la temporada, pero nuevamente, no estuvo bien. Obviamente, pasar por el Draft, pasar por ese proceso y tratar de construir el equipo del próximo año sin Tom. Y luego, cuando Tom dijo que volvería, dije, ahora es fácil. Ahora es fácil. Estamos en la mejor forma que nunca hemos estado. No hay mejor momento para pasar la antorcha que ahora. No sé lo que trae febrero, pero sé lo que trae hoy y me hace muy feliz", finalizó.