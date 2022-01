NFL: Bruce Arians fue multado por golpear en el casco a su safety Andrew Adams

Lo más normal es que un elemento, tanto jugador como entrenador de la NFL, sean multados por comportamiento inadecuado dentro del campo, contra los árbitros o rivales, pero es bastante curioso cuando un entrenador es castigado por atentar contra uno de sus propios jugadores.

El periodista Ian Rapoport de la cadena NFL Network, dio a conocer que Bruce Arians, entrenador en jefe de los actuales campeones defensores del Super Bowl, los Tampa Bay Buccaneers, ha sido multado con 50 mil dólares, por golpear a su safety Andrew Adams en el casco (cabeza, en la victoria de los ‘Bucs’, ante los Philadelphia Eagles.

El reporte agregó que Arians, de 69 años, lo que trataba de hacer era que Adams, no intentara sacar a un jugador después de que se amontonaran en el campo, después de recuperar un balón perdido, para así evitar una infracción.

"No, ya he visto suficientes cosas tontas. No puedes sacar a los muchachos de un montón. Acabamos de tener una gran jugada, una gran posición en el campo, y él está tratando de sacar a un muchacho de un montón. Estaba tratando de derribarlo de ese tipo para que no recibiera una penalización", dijo Arians en una conferencia.