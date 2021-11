NFL: Bucs regresa al camino de la victoria tras derrotar con facilidad a los Giants

Tampa Bay, Florida.- Tampa Bay Buccaneers nunca ha perdido tres partidos de manera consecutiva desde que "The GOAT" Tom Brady llegó a la franquicia en la temporada 2020-21 de la National Football League (NFL). Llegando al Monday Night Football con dos derrotas al hilo se impuso sin muchos problemas a los New York Giants, que no encuentran el código en esta periodización.

El cero se rompió tras un pase en corto por parte de Brady hacia su receptor abierto Chris Godwin. La emoción de Tom se denotó en un cierto instante después de un deslizamiento oportuno para lograr una nueva serie de downs, mientras se llevó a su rival Xavier McKinney, algo que no es considerado como castigo en ofensiva.

La ruta hacia las diagonales tomaba una buena circulación, sin embargo el pasador veterano se equivocó al lanzar de un modo apresurado el esferoide y en paralelo hacia su receptor abierto Mike Evans. El ovoide rebotó en sus manos y terminó en el dominio de Adoree' Jackson. Dicha posesión acabó con touchdown de Andrew Thomas igualando 10-10 el emparrillado.

Tom Brady expulsa su propia euforia

Instagram buccaneers

A partir de esta fase una muy mala pesadilla acumuló la mentalidad del mariscal de campo Daniel Jones, quien no guió a su franquicia por todo el segundo tiempo, quedando en blanco y sufriendo dos intercepciones. Conecto 23 pases de 38 para un total de 167 yardas.

Bucs retomó su paso en la temporada

Twitter Tampa Bay Buccaneers

Ronald Jones II volvió a la ventaja para los Bucs tras un acarrero de 6 yardas en los últimos 5 minutos del 2do lapso, para que los piratas se fueran al descanso 17-10. En su primera posesión del tercer episodio Brady volvió a lanzar para Mike Evans y esta vez si oprimió el balón para romper el récord de touchdowns de la franquicia.

El receptor abierto festejó su anotación 72 y logró traspasar a Mike Alstott, que finalizó su carrera en la NFL en el lejano 2008 con 71 entradas a las diagonales con los Buccaneers, incluyendo el Super Bowl XXXVII que se disputó en el 2002. Evans no fue muy utilizado por la vía terrestre, ya que apenas registró 10 yardas en este juego.

Mike Evans rompe récord de touchdowns

Instagram Tampa Bay Buccaneers

Tom Brady acabó con 307 yardas, tras 30 lanzamientos efectivos de 46 posibles para dos pases de anotación que lo hicieron llegar a los 154 en su carrera profesional en el futbol americano, siendo el mejor quarterback después de los 40 años en lograr esa cifra.

El cuarto período fue el que menos puntos registró de los cuatro cuartos. Aún cuando Tampa pudo extender el resultado tras las intercepciones se conformó con los goles de campo que concretó el pateador Ryan Succop. No erro ninguna de sus tres posibilidades para sellar un 30-10 en el puntaje final.

Bucs registra 7-3 en la NFC

Instagram buccaneers

Tampa Bay Buccaneers obtuvo el séptimo vencimiento en la temporada 2021-22 de la NFL y seguirá dominando el Sur de la NFC, con efectiva ventaja tras marcar un 7-3. En cambio New York Giants obtiene los mismos dígitos pero invertidos, o sea, un récord perdedor de 3-7. Es último lugar en el Este de la Conferencia Nacional.

