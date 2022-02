NFL: CJ Uzomah de los Bengals volvió a entrenar, pero de forma limitada

El último reporte médico por parte de los Cincinnati Bengals, dado a conocer por Ian Rapoport de NFL, indicó que el ala cerrada CJ Uzomah, volvió a las prácticas del equipo aunque de forma limitada.

Uzomah, de 29 años, no entrenó ayer miércoles, tras haberse lesionado la rodilla en el Juego de Campeonato de la AFC en contra de los Kansas City Chiefs, a quienes derrotaron para acceder al Super Bowl LVI en contra de Los Ángeles Rams.

Fue una práctica limitada para Uzomah, pero de acuerdo al entrenador Zac Taylor, su jugador va por buen camino, y podría estar en el partido más importante de su vida.

Hace unos días, cuando se le cuestionó acerca de su lesión, y sus posibilidades de jugar el Super Bowl, Uzomah se mostró positivo, y comentó que haría todo lo posible por jugar para su equipo.

Este fue el primer entrenamiento para Uzomah desde que se lesionó en contra de los Chiefs en el Juego de Campeonato.

“Es el Super Bowl. Estoy haciendo todo lo que puedo. Realmente no me importa demasiado cómo me siento, para ser honesto, cuando estoy ahí fuera. No me estoy perdiendo el partido más importante de mi vida. No me lo estoy perdiendo”, comentó Uzomah.