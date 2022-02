NFL: CJ Uzomah no piensa perderse el partido más importante de su vida

Después de una lesión de rodilla en el Juego de Campeonato de la AFC de la NFL en contra los Kansas City Chiefs, CJ Uzomah está haciendo todo lo que puede por estar en el campo el próximo domingo 13 de febrero y jugar el Super Bowl con sus Cincinnati Bengals ante Los Ángeles Rams.

En las entrevistas de este lunes del día de apertura para medios de comunicación previo al Super Bowl LVI, Uzomah, de 29 años, se mostró positivo, y confiado de que estará listo para estar en el campo.

Durante la temporada regular, Uzomah demostró su valor, con 49 recepciones para 493 yardas y cinco anotaciones en 16 encuentros con los Bengals, por lo que si consigue recuperarse, será un arma más que el mariscal de campo Joe Burrow pueda usar.

"Es el Super Bowl. Estoy haciendo todo lo que puedo. Realmente no me importa demasiado cómo me siento, para ser honesto, cuando estoy ahí fuera. No me estoy perdiendo el partido más importante de mi vida. No me lo estoy perdiendo”, comentó.