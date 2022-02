NFL: Cam Akers cumplió su promesa de regresar para playoffs con los Rams tras grave lesión

Una lesión de ruptura de tendón de Aquiles, es una de las más graves que un deportista pueda sufrir, y una de las que más tiempo toma para sanar.

Esta lesión, fue la que Cam Akers, corredor de segundo año en la NFL de Los Ángeles Rams sufrió en julio del año pasado, por lo que se dio por terminada su temporada, mucho antes de iniciar, por la larga rehabilitación que le esperaba.

Sin embargo, Akers estaba decidido a jugar en la campaña 2021/2022, por lo que de acuerdo a un artículo de The Associated Press, el jugador de 22 años le hizo la promesa al mariscal de campo de los Rams, Matthew Stafford, que vencería a las probabilidades, y regresaría antes de tiempo.

Leer más: ¿Cuál fue el primer Super Bowl que se realizó en la historia ?

En promedio, una lesión de esta severidad, requiere por lo menos entre 9 y 12 meses para poder volver a competir, por lo que Stafford, cuando escuchó a Akers, alabó su mentalidad, pero no creyó que fuera posible.

"Recuerdo que me dijo: 'Ustedes llegan a los playoffs y yo regresaré. Me dije a mí mismo, qué gran mentalidad a tener. No hay ninguna posibilidad en el infierno de que vuelva a ayudarnos", dijo Stafford.