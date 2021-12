NFL: ¡Cambios en la programación! Así se jugará la actualizada Semana 15 del torneo

Estados Unidos.- Derivado de la ola de contagios por Covid-19 que afecta desde el comienzo de esta semana a la National Football League (NFL), el campeonato se dedicó en reprogramar varios partidos de su horario habitual por esta situación complicada.

El duelo del Thursday Night Football (TNF) es el primero y el único compromiso de esta Semana 15 que se pudo celebrar sin ningún alteración en su horario. Sin embargo la liga difundió una nueva imagen donde señala los nuevos horarios de los encuentros a disputarse en esta jornada.

De acuerdo al periodista de ESPN e insider de la NFL, Adam Schefter, los partidos que mayor afectación tuvieron que pasar fue el partido de Raiders de Las Vegas frente a los Cafés de Cleveland, el emparrillado entre los Halcones Marinos de Seattle ante los Carneros de Los Ángeles y el Equipo de Washington contra las Águilas de Filadelfia.

La imagen que se publicó en redes sociales señala que Las Vegas y Cleveland jugarán para el próximo lunes 20 de diciembre en lugar del día sábado. En cambio los otros dos encuentros se jugarán hasta el siguiente martes en un mismo horario.

El incremento exponencial de casos positivos por coronavirus provoca que la NFL "reciba presión para mover sus juegos", comentó Adam Schefter. Los Ángeles y Washington son los más devastados con 25 jugadores en la lista de reserva / Covid-19.

PROGRAMACIÓN DE JUEGOS PENDIENTES DE LA SEMANA 15

Sábado 18 de diciembre

Patriotas de Nueva Inglaterra vs Potros de Indianápolis.

Domingo 19 de diciembre

Panteras de Carolina vs Bills de Búfalo

Cardenales de Arizona vs Leones de Detroit

Texanos de Houston vs Jaguares de Jacksonville

Jets de Nueva York vs Delfines de Miami

Vaqueros de Dallas vs Gigantes de Nueva York

Titanes de Tennessee vs Acereros de Pittsburgh

Bengalís de Cincinnati vs 49ers de San Francisco

Empacadores de Green Bay vs Cuervos de Baltimore

Santos de Nueva Orleans vs Bucaneros de Tampa Bay

Lunes 20 de diciembre

Raiders de Las Vegas vs Cafés de Cleveland

Vikingos de Minnesota vs Osos de Chicago

Martes 21 de diciembre

Halcones Marinos de Seattle vs Carneros de Los Ángeles

Equipo de Washington vs Águilas de Filadelfia

