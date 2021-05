NFL: Chad Ochocinco ve a Patrick Mahohmes como el MVP de esta temporada

Estados Unidos.- La NFL ya prepara el inicio de su temporada 2021 y las apuestas ya han comenzado. Aun los equipos no tienen actividad pero para Chad Ochocinco eso no fue impedimento para revelar a su candidato para ser el MVP de la temporada posicionándolo por encima de leyendas como Tom Brady. El ex jugador nominó el mariscal de campo de los Chiefs Kansas City Patrick Mahomes.

A través de una declaración el exreceptor dejó claro que esta temporada de la NFL no ve a otro mejor que no sea el jugador de Kansas City, recordando el gran momento que ha vivido en los últimos años llegando a dos Super Bowls pero solo pudiendo ganar uno ya que frente a él tuvo a la leyenda y nueva figura de los Bucaneros, Tom Brady.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Si Patrick Mahomes no gana el MVP este año, no me bañaré por dos meses", fueron sus palabras dejando ya una apuesta seria de no tocar el agua en modo de protesta en caso de se de el resultado que él espera.

Leer más: Liga MX: Estos son los jugadores que termina contrato este verano con el Club América

La temporada 2020 el ganador de este premio fue el también mariscal de campo Aaron Rodgers de los Green Bay Packers quien fue uno de los mejores jugadores durante las 17 fechas que la NFL presenta como la antesala del Super Bowl. Antes de él lo han logrado hombres como Tom Brady, Jim Browm, Johnny Unitas y el que más veces lo ha ganado como Peyton Manning con 5 títulos.

Patrick Mahomes ya logró entrar en ese selecto grupo de jugadores siendo el MVP en 2018 con números increíbles como 50 pases para touchdown y con poco más de 5097 yardas. Asimismo se convirtió en el primer jugador en lanzar más de 5000 yardas en una temporada. Aun con un gran camino por recorrer la verdad es que ya es considerado uno de los jugadores más destacados en la NFL y que de poco a poco va alcanzando a las estrellas.

Leer más: Club América: Avanzaría a semifinales si el formato de la Liga MX fuera por posiciones

A pesar de tener grandes números a su favor también este último Super Bowl fue muy cuestionado por la manera en la que actuó, cuando su equipo más no le necesitaba le fue imposible aparecer con sus grandes pases, tan es así que el marcador con un contunde 31-9 dejando a los Chiefs sin un poder ofensivo claro, además de las constantes equivocaciones el decidir el tipo de jugada que se iba a realizar.

Mahomes tendrá todo ahora para poder dar su mejor versión e intentar llegar a su tercer Super Bowl consecutivo, por ahora deberá esperar el inicio de la NFL el cual será hasta el jueves 10 de septiembre lo que le deja poco más de 4 meses para llegar con todo para su temporada en busca de su segundo MVP.