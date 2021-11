NFL: Christian McCaffrey se pierde el resto de la temporada con los Panthers

Triste temporada para el corredor de los Carolina Panthers, Christian MaCaffrey, que se perderá el resto de la temporada en la NFL, debido a una lesión de tobillo.

El mismo equipo publicó un comunicado en el que informaron que su especialista por tierra, sufrió una lesión lo suficientemente severa para dar que McCaffrey ingresara por segunda ocasión en la temporada a la lista de reservas por lesión.

McCaffrey también hizo una publicación mediante sus redes sociales, en las que mediante un texto, agradeció el apoyo de su familia, fanáticos y amigos, compartiendo su pesar por no poder seguir compitiendo este año.

Leer más: Entrenador de Dallas, Mike McCarthy, se infectó de positivo a COVID-19

“Regresar sano al campo ha sido todo mi objetivo durante esta temporada, desde que me levanto hasta que me voy a la cama. He puesto mi familia, amigos y otros intereses en pausa, para concentrarme en mi tratamiento, entrenamiento, estudiando, preparándome para jugar al máximo nivel, por lo que ver mi temporada terminada abruptamente me deja devastado”, publicó McCaffrey.