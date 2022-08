NFL: Cincinnati Bengals se llevó el triunfo ante Los Ángeles Rams, en la reedición del Super Bowl LVI pero en pretemporada

En lo que fue una reedición del Super Bowl LVI celebrada en febrero pasado, en donde Los Ángeles Rams se proclamaron campeones ante los Cincinnati Bengals, ahora fueron estos últimos quienes se sacaron la espina, al doblegar a sus rivales, aunque haya sido una pequeña revancha en pretemporada.

Ambos equipos se enfrentaron en el último partido de preparación para los 2 equipos, previo al comienzo de la temporada 2022/2023 de la National Football League (NFL), con los Bengals adjudicándose la victoria 7-16.

Si bien prácticamente ninguna de las máximas estrellas de los equipos estuvo presente, sí fue una oportunidad para otros elementos que no reciben normalmente repeticiones, se mostraran, tal fue el caso del mariscal de campo Jake Browning, quien terminó con un pase de anotación, con 19 de 24 pases completos, y 173 yardas.

El ala cerrada Justin Rigg fue quien atrapó el único pase para touchdown de Browning, mientras que el pateador Evan McPherson fue la figura, al completar sus 3 patadas, sumando 10 puntos por sí mismo.

Cerca el regreso

Solamente restan 12 días para que vuelvan oficialmente los emparrillados de la NFL, precisamente con Los Ángeles Rams abriendo el telón como campeones defensores del Super Bowl, con un auténtico partidazo en contra de los Buffalo Bills el 8 de septiembre en el SoFi Stadium, en punto de las 18:20 horas (hora del Pacífico).

Por su parte, los Cincinnati Bengals tienen programado su primer duelo de temporada regular contra los Pittsburgh Steelers el domingo 11 de septiembre, en punto de las 11 de la mañana, hora del Pacífico.

Te recomendamos leer

Hace un par de días, el último día de campamento de entrenamiento en conjunto entre Rams y Bengals, tuvo que ser cancelado, debido a múltiples peleas dentro del campo, una de ellas muy sonada que protagonizó el 3 veces Jugador Defensivo de los angelinos, Aaron Donald, a quien se le pudo ver en un video en redes sociales haciendo swings con un caso rival en su mano. La NFL no tiene autoridad para imponer castigos en estos casos, pero el equipo sí, algo que hasta el momento no ha ocurrido o no se ha anunciado.