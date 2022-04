NFL: Colin Kaepernick está dispuesto a ser mariscal de campo suplente en cualquier equipo

Desde que jugó por última vez en la National Football League (NFL) en el 2016, cuando aún pertenecía a los San Francisco 49ers, Colin Kaepernick no ha dejado de entrenar, y todavía tiene planes de volver a la liga.

A través del canal I AM ATHLETE YouTube channel, el que fuera mariscal de campo de los 49ers, aseguró que solamente desea una oportunidad, y que está dispuesto a ser suplente en cualquier equipo, con tal de volver a competir.

"Sí. Sé que tengo que encontrar el camino de regreso. Entonces, sí, si tengo que entrar como suplente está bien, pero no es donde me quedo. Y cuando demuestre que soy titular, quiero poder pisar el campo como tal. Solo necesito esa oportunidad para cruzar la puerta", dijo Kaepernick.

Controversia

Colin Kaepernick comenzó a causar controversia mientras aún formaba parte del club de San Francisco, al hincarse durante el himno Nacional de Estados Unidos antes del comienzo de los partidos, algo que fue duramente criticado por el entonces presidente Donald Trump, quien incluso llegó a sugerir a los propietarios de las franquicias al jugador que se hincara, lo despidieran.

Esto ha llevado a creer que desde que ‘Kap’ se convirtió en agente libre, existe un veto secreto entre los propietarios para no volver a contratarlo, algo que claramente no está comprobado, pero causa curiosidad el saber porqué ningún equipo le ha dado una oportunidad en 5 años.

"Creo que más que nada es una pasión. Como, tienes esos sueños de cuando eras un niño. Como, voy a ser un jugador de la NFL y voy a ganar un Super Bowl. Y para mí, tengo asuntos pendientes en ese frente. Yo "He estado en el Super Bowl; estábamos a una jugada de distancia. Bueno, necesito terminar eso. Mi mentalidad no es solo salir y competir. No, quiero ganar un campeonato. Y sé que puede tomar diferentes caminos para llegar allí, pero creo de todo corazón que voy a hacer que eso suceda”, agregó.