NFL: Colin Kaepernick tuvo una sesión de entrenamiento frente a scouts en Michigan

En un intento de demostrar que todavía tiene el brazo para lanzar a nivel de la National Football League (NFL), el ex mariscal de campo de los San Francisco 49ers, Colin Kaepernick, tuvo una sesión entrenamiento frente a scouts, en el medio tiempo de un partido de primavera de la Universidad de Michigan, de acuerdo a Tom VanHaaren de ESPN.

Jim Harbaugh, entrenador de dicha Universidad, y quien fue entrenador de Kaepernick en los 49ers, fue quien lo invitó, y lo nombró capitán honorífico del partido.

Actualmente, Kaepernick tiene 6 años que no juega como profesional, tras convertirse en agente libre, y no ser firmado por ningún equipo de los 32 que participan anualmente en la liga.

Quiere una oportunidad

Al finalizar su demostración, Colin Kaepernick, no tuvo acercamiento con los medios de comunicación, más que para la periodista Jeanna Trotman de WXYZ, a quien dijo lo siguiente.

"Todavía salimos allá afuera y la arrojamos", Kaepernick le dijo a Trotman. "En realidad, salir aquí para la exhibición era para demostrar que todavía puedo hacerlo. Es una de las preguntas que le siguen haciendo a mi agente, así que queremos asegurarnos que podemos salir, mostrarle a todos que aún puedo jugar, lanzar", comento´.

El ex mariscal de campo profesional, no encuentra trabajo desde el 2016, después que causó controversia al comenzar a hincarse durante el himno nacional de Estados Unidos antes de cada partido, a forma de protesta por la brutalidad policiaca en contra de la comunidad afroamericana, por lo que desde entonces se ha escuchado que está ‘vetado’ de la liga, al no estar bien visto por los dueños de las franquicias, y la atención que sus acciones pueden atraer, aunque nada de esto ha sido confirmado.