NFL: Comienzan las bajas en Kansas City, Eric Fisher se perderá el Super Bowl LV

Kansas City.- Los Jefes de Kansas City han comenzado a presentar malas noticias durante la semana de preparación rumbo al Super Bowl LV. La franquicia que buscará el Bicampeonato de la NFL, informó en las últimas horas que uno de sus miembros no podrá hacer el viaje a Tampa, Florida.

El tacle ofensivo Eric Fisher, lamentablemente, sufrió una fuerte lesión al romperse uno de los tendones de Aquiles, de modo que su participación con los Chiefs terminó en esta edición 101, y las complicaciones para el equipo de la AFC es que es uno de los atletas más requeridos del Head Coach Andy Reid.

Durante el emparrillado de la Final de la Conferencia Americana contra los Bills de Búfalo, el ofensivo tuvo que retirarse del campo, de manera que el mariscal de campo Patrick Mahomes no podrá contar con uno de sus mejores guardaespaldas.



El jugador de futbol americano ha sido seleccionado en dos ocasiones para el Tazón de los Profesionales. Además, es de los principales en impedir que el oponente logre derribar a Mahomes. Tanta fue su utilidad que los Chiefs fueron el quinto equipo que mayor protección otorgó al pasador, con tan solo 24 capturas en la temporada.

Eric Fisher durante el emparrillado de los Chiefs contra Chargers

No obstante, Fisher no será la única baja que los Jefes han anunciado en apenas un día después de haber vencido a Bills en el Estadio Arrowhead, pues Mitchell Schwartz, el tacle derecho no ha tenido participación desde la Semana 7. Todo indica que también se perderá el Super Tazón.

Los Jefes de Kansas City presentarán una defensa distinta para el juego decisivo por el Vince Lombardi, aunque, por el otro lado, Tom Brady y los Bucs no tendrán una facilidad de superar a la cuarta mejor defensiva de la periodización al capturar en 48 ocasiones a los mariscales de la camapaña 2020-21.